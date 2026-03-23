CBS meldt grootste daling consumentenvertrouwen in bijna 4 jaar

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten in Nederland is flink verslechterd sinds de eerste aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari. De vertrouwensgraadmeter van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat in maart de grootste daling zien in bijna vier jaar.

Het cijfer dat de stemming meet is gezakt van min 24 in februari naar min 30. Vooral het oordeel over het algehele economische klimaat is omlaag gegaan. Mensen vinden de tijd nu ook ongunstiger voor het doen van grote aankopen.

Consumenten in Nederland zijn al jaren negatief over de ontwikkelingen in de economie. Vorig jaar stond de graadmeter een tijdlang ook nog lager dan nu het geval is. Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986. Dat gaat aan de hand van vijf deelvragen.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Dat was 36. In september en oktober 2022, het jaar van de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende forse toename van de inflatie, werd met min 59 de laagste stand ooit genoteerd.