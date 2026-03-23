ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gewonden bij botsing op Amerikaanse luchthaven LaGuardia

Samenleving
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 7:29
anp230326046 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Bij een botsing tussen een vliegtuig van Air Canada Express en een brandweerwagen op een landingsbaan van vliegveld LaGuardia in New York zijn vier mensen gewond geraakt. Dat meldt onder meer NBC News. Onder de gewonden zijn de piloot en copiloot; zij zouden zwaargewond zijn. Een sergeant en een politieagent zouden met botbreuken zijn opgenomen in het ziekenhuis, schrijft NBC.
Het vliegverkeer op de luchthaven is tijdelijk stilgelegd. Een toestel van het type CRJ-900, afkomstig uit Montreal, raakte het grondvoertuig na de landing met een snelheid van ongeveer 24 mijl per uur (39 kilometer per uur), aldus Flightradar24.
De New Yorkse rampenbestrijdingsdienst waarschuwt dat mensen "rekening moeten houden met annuleringen, wegafsluitingen, verkeersvertragingen en hulpdiensten" in de buurt van het vliegveld. Volgens de website van LaGuardia zijn inkomende vluchten omgeleid naar andere luchthavens of teruggekeerd naar hun vertrekpunt.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading