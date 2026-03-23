‘Oud zaad’ en liegen tegen Inspectie: meer misstanden bij kliniek Leiderdorp





MCK liet, in strijd met de richtlijn van 18 tot 45 jaar, ook mannen tot 50 jaar en ouder doneren, terwijl op de eigen website stond dat alleen donoren tot 45 jaar welkom waren. Moeders zeggen dat zij niet wisten dat hun donor fors ouder was en koppelen gezondheidsproblemen van hun kinderen aan de hogere leeftijd van de vader

Ook over het maximum aantal kinderen per donor week de kliniek bewust af: waar de norm 25 kinderen is (en sinds 2018 maximaal 12 gezinnen), hanteerde MCK tot halverwege 2017 een grens van 25 gezinnen, wat kan uitlopen tot tientallen kinderen per donor. In sommige contracten is bovendien vastgelegd dat er bovenop die 25 Nederlandse gezinnen nog tot 15 kinderen bij vrouwen in het buitenland mochten worden verwekt, ook als donoren dat juist niet wilden.

Toen de Inspectie in 2015 langskwam, verklaarde MCK dat het aantal kinderen per donor “onder de 25” bleef, terwijl intern dus met 25 gezinnen werd gerekend. Een oud-inspecteur noemt dat regelrecht liegen tegen de toezichthouder; de gynaecologenvereniging NVOG spreekt van ernstig en onacceptabel gedrag omdat transparantie richting de Inspectie een voorwaarde is voor verantwoorde zorg.

De Inspectie doet sinds de zomer van 2025 onderzoek naar de kliniek, mede naar aanleiding van eerdere onthullingen over bewust gecreëerde massadonoren. MCK zegt volledig mee te werken, stelt nu volgens de regels te werken en wacht het IGJ-rapport af, maar wil inhoudelijk niet reageren op de nieuwe bevindingen.