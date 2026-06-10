CBS: productie industrie groeit sterkst sinds najaar 2022

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in april flink aangetrokken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was sprake van de sterkste groei sinds het najaar van 2022. Dit is mogelijk een gevolg van paniekaankopen van klanten door verstoringen in de toeleveringsketens door de oorlog in het Midden-Oosten.

Vergeleken met april 2025 veerde de productie 4,7 procent op. De laatste maand dat de industriële productie op jaarbasis een sterkere groei liet zien, was in oktober 2022. Toen werd er 5,4 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder.

Onlangs signaleerde de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) al een flinke opleving van de industriële bedrijvigheid. Dat schreef die organisatie toe aan hamstergedrag, waarbij bedrijven orders eerder plaatsten om voorspelde prijsstijgingen voor te blijven.