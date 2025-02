Centraal Beheer de fout in met omzetten pensioen

DEN HAAG (ANP) - Centraal Beheer, onderdeel van verzekeringsconcern Achmea, is de fout ingegaan bij het omzetten van een pensioen van iemand uit de auto-industrie. De gedupeerde is hierdoor veel pensioen misgelopen. Volgens een uitspraak bij financieel klachteninstituut Kifid is de financieel dienstverlener tekortgeschoten in de zorgplicht en moet de schade worden vergoed.

De man in kwestie had al een pensioen opgebouwd. Daardoor zou hij jaarlijks bijna 15.000 euro aan pensioen kunnen ontvangen. In 2000 en 2001 sloot hij vervolgens twee pensioenverzekeringen op beleggingsbasis af, waarbij hij geld inlegde uit de eerder opgebouwde pensioenaanspraken. Maar toen in 2017 zijn pensioen naderde kreeg hij van de pensioenverzekeraar het bericht dat dit zou uitkomen op niet meer dan ruim 6350 euro per jaar.

Volgens de geschillencommissie van het Kifid heeft Centraal Beheer niet voldaan aan de zorg die redelijkerwijs mocht worden verwacht. Zo had het bedrijf moeten controleren of de consument wel bijstand kreeg van een adviseur. Centraal Beheer had bovendien op zijn minst moeten waarschuwen voor de risico's die gepaard gaan met beleggen, maar dat is niet gebeurd.

Hoeveel schade er nu vergoed moet worden, staat nog niet in de bindende tussenuitspraak. Centraal Beheer en de consument krijgen nog de gelegenheid om te onderbouwen wat het schadebedrag zou zijn. De consument schat zijn schade op minstens ruim 233.000 euro.