Veldkamp: moeten alles doen voor tweede fase bestand in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken zegt dat het belangrijk is dat het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas standhoudt. "Alles moet worden gedaan om te verzekeren dat een overeenkomst voor de tweede fase snel wordt bereikt." De NSC-minister doelt daarmee op de tweede fase van het bestand.

De eerste fase loopt komende zaterdag af. Israël en Hamas moeten nog onderhandelen over de tweede fase en verdere uitruil van gevangenen.

In drie berichten op X staat Veldkamp ook stil bij Israëliërs die door Hamas waren gegijzeld en in gevangenschap zijn overleden. Hij zegt dat zijn gedachten uitgaan naar de nabestaanden van de overledenen. "We veroordelen deze ernstige onrechtvaardigheden en rouwen samen met Israël."