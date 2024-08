Centrale bank Libië stopt met werken na ontvoering medewerker

TRIPOLI (ANP/AFP/BELGA) - De centrale bank van Libië heeft alle activiteiten opgeschort na de ontvoering van een medewerker in Tripoli. Het gaat om het hoofd fintech en innovatie bij het instituut. De centrale bank van het Noord-Afrikaanse land heeft laten weten zijn werkzaamheden niet te willen hervatten totdat hij is vrijgelaten.

Volgens een verklaring van de bank werd Musab Msallem zondagochtend door een onbekende groep uit zijn huis ontvoerd. Ook andere leidinggevenden bij de centrale bank zouden met ontvoering zijn bedreigd. De organisatie heeft opgeroepen tot een "einde aan deze praktijken". Voorlopig worden alle bankhandelingen en de werking van alle afdelingen en het systeem stilgelegd.

Een week geleden omsingelde een groep mannen, van wie sommigen gewapend, het hoofdgebouw van de centrale bank in Tripoli. Volgens lokale media eisten ze het ontslag van de gouverneur van de bank, Seddik al-Kabir. Hij heeft sinds 2012 de leiding en kreeg eerder al kritiek in verband met het beheer van de begroting en de olie-inkomsten van het land.

Libië heeft moeite om te herstellen van de oorlog die volgde op de omverwerping en dood van dictator Moammar Kadhafi in 2011. Het land is nog steeds verdeeld tussen een door de Verenigde Naties (VN) erkende regering in de hoofdstad Tripoli en een rivaliserende regering in het oosten. Hoewel de rust de afgelopen jaren enigszins is teruggekeerd, breken er nog steeds regelmatig gevechten uit tussen de talloze gewapende groepen in Libië.