Analyse: luchtvaart loopt achter met gebruik duurzamere kerosine

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Wereldwijd maken luchtvaartmaatschappijen nog relatief weinig gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstof, ofwel sustainable aviation fuel (SAF). Dat meldt financieel persbureau Bloomberg, op basis van een eigen analyse. Europese maatschappijen doen het relatief goed, onder meer dankzij overheidsmaatregelen.

De internationale brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen IATA schat in dat het wereldwijde gebruik van SAF vorig jaar uitkwam op 0,17 procent. Dat is een minimale stijging ten opzichte van twee jaar eerder toen het gebruik 0,04 procent bedroeg. De meeste luchtvaartbedrijven streven echter naar 10 procent tegen 2030.

Uit de analyse van Bloomberg komt naar voren dat DHL Group het beste presteert. De vrachtvliegtuigen van het Duitse postconcern gebruikten in 2023 gemiddeld ruim 3 procent duurzamere kerosine. Voor wat betreft passagiersvluchten staat Air France-KLM bovenaan. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern gebruikte vorig jaar 1,1 procent SAF.

Verplichtingen

Europese luchtvaartmaatschappijen overtreffen daarmee Amerikaanse concurrenten. Zo lag het gebruik van SAF door United Airlines, marktleider in de Verenigde Staten, met 0,17 procent zes keer lager dan het gebruik van Air France-KLM. FedEx kocht zelfs helemaal geen SAF in, ondanks de belofte 30 procent van zijn brandstof uit schonere bronnen te halen tegen 2030.

De prestaties in Europa zijn onder meer te danken aan verplichtingen door de Europese Unie. Brussel wil dat luchtvaartmaatschappijen vanaf volgend jaar 2 procent SAF gebruiken. Ook in enkele andere landen leggen regeringen dergelijke eisen op. In de VS daarentegen, is er sprake van een meer vrijwillige aanpak.