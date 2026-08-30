ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Centrale bank VAE onderzoekt tak Egyptische bank na sancties VS

Economie
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 9:32
anp300826055 1
ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Banque Misr onderzoeken. De stap volgt op een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat de VAE-filialen van de Egyptische bank wil afsluiten van transacties in Amerikaanse dollars vanwege banden met Iran.
In een verklaring liet de centrale bank weten "te hebben besloten tot een speciaal en dringend onderzoek" naar de transacties van Banque Misr in de VAE in de periode van ruim twee jaar die werd aangehaald in de Amerikaanse aankondiging.
De stap volgt op een vrijdag uitgegeven verklaring van de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent, waarin hij stelde dat "faciliteerders" van Iran "geen toegang tot de Amerikaanse dollar en het globale financiële systeem kunnen blijven genieten". Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van Banque Misr als "een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars".
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

Scherm­afbeelding 2026-08-29 om 07.53.34

Spinazie is de nieuwe gifkampioen: op geen enkele groente zit meer landbouwgif

kringen-geldlessen-header

Vier geldgewoontes van je ouders die nu ineens weer geld opleveren

kringen_cyclus_libido_hero

Twee weken vóór de menstruatie gebeurt er iets met het verlangen

anp290826075 1

Tientallen gewonden door noodweer in Noord-Italië

shutterstock_2498522819

Zweet koelt bij droge hitte veel minder dan gedacht — en dat is slecht nieuws voor mensen zonder airco

Loading