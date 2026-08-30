Centrale bank VAE onderzoekt tak Egyptische bank na sancties VS

ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Banque Misr onderzoeken. De stap volgt op een aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat de VAE-filialen van de Egyptische bank wil afsluiten van transacties in Amerikaanse dollars vanwege banden met Iran.

In een verklaring liet de centrale bank weten "te hebben besloten tot een speciaal en dringend onderzoek" naar de transacties van Banque Misr in de VAE in de periode van ruim twee jaar die werd aangehaald in de Amerikaanse aankondiging.

De stap volgt op een vrijdag uitgegeven verklaring van de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent, waarin hij stelde dat "faciliteerders" van Iran "geen toegang tot de Amerikaanse dollar en het globale financiële systeem kunnen blijven genieten". Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van Banque Misr als "een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars".