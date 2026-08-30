ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

39-jarige man ernstig gewond door steekpartij na aanrijding Grave

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 9:20
anp300826050 1
GRAVE (ANP) - In het Brabantse Grave is zaterdagmiddag een 39-jarige man uit Ysselsteyn (Limburg) ernstig gewond geraakt doordat hij werd gestoken met een mes, meldt de politie zondag. Dat gebeurde na een aanrijding. De dader is nog voortvluchtig.
Het slachtoffer reed rond 14.45 uur met zijn auto achterop een andere auto die voor een stoplicht stond te wachten. De bestuurder van de aangereden auto stapte uit en stak het slachtoffer vervolgens met een mes. Daarna ging hij ervandoor.
De 39-jarige man raakte gewond aan zijn bovenlijf en werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd voor behandeling. Hij is niet in levensgevaar, meldt de politie.
De politie is nog op zoek naar de dader en roept getuigen op zich te melden.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

Scherm­afbeelding 2026-08-29 om 07.53.34

Spinazie is de nieuwe gifkampioen: op geen enkele groente zit meer landbouwgif

kringen-geldlessen-header

Vier geldgewoontes van je ouders die nu ineens weer geld opleveren

kringen_cyclus_libido_hero

Twee weken vóór de menstruatie gebeurt er iets met het verlangen

anp290826075 1

Tientallen gewonden door noodweer in Noord-Italië

shutterstock_2498522819

Zweet koelt bij droge hitte veel minder dan gedacht — en dat is slecht nieuws voor mensen zonder airco

Loading