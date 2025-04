Centrale bank VS trekt waarschuwingen cryptohandel deels in

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse banktoezichthouders hebben donderdag aangekondigd dat ze verschillende documenten intrekken die banken aanspoorden om voorzichtig te zijn met cryptohandel en aanverwante activiteiten.

De Federal Reserve gaf aan twee voorschriften in te trekken waarin staat dat banken vooraf toestemming moeten vragen aan toezichthouders voordat ze zich gaan bezighouden met cryptovaluta en activiteiten rond stablecoins, een cryptomunt die is gekoppeld aan een traditionele munteenheid.

Daarnaast sloot de centrale bank zich aan bij de Federal Deposit Insurance Corporation en het Office of the Comptroller of the Currency die eerder op de dag twee cryptorichtlijnen uit 2023 hadden ingetrokken waarin banken werden aangespoord om waakzaam te zijn voor het wispelturige karakter van cryptohandel, de onduidelijke juridische situatie en liquiditeitsrisico's.

Het schrappen van de richtlijnen is onderdeel van de belofte van de regering-Trump om een cryptovriendelijkere houding aan te nemen.