Aanklagers vragen formeel om doodstraf Luigi Mangione

NEW YORK (ANP/RTR) - Amerikaanse aanklagers hebben de rechtbank in New York donderdag formeel ingelicht dat ze van plan zijn de doodstraf te vragen voor Luigi Mangione, die beschuldigd wordt van de moord op de directeur van verzekeraar UnitedHealth Group in New York, begin december.

Mangione wordt vrijdag voorgeleid in de federale rechtbank van Manhattan. De aanklagers stellen in hun onderbouwing voor het verzoek dat de 26-jarige een gevaar zal blijven vormen in de toekomst.

De Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi kondigde eerder deze maand al aan dat zij aanklagers de opdracht had gegeven om de doodstraf te eisen. Tegenstanders noemden dat een politieke actie die in strijd was met de protocollen die normaal gesproken worden gevolgd om tot een dergelijke beslissing te komen.

Hoewel veel publieke figuren, onder wie de toenmalige president Joe Biden, de moord veroordeelden, kreeg Mangione ook veel bijval. Vooral online werd hij door sommigen neergezet als een held die opstond tegen het dure Amerikaanse zorgsysteem.