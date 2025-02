Defensiebedrijven verder omhoog op Europese beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De defensiebedrijven gingen dinsdag verder omhoog op de Europese beurzen. De verwachting dat Europa de defensie-uitgaven gaat opschroeven zorgde maandag al voor stevige koerswinsten bij de wapenleveranciers. Beleggers letten daarbij vooral op de vredesonderhandelingen tussen de VS en Rusland over Oekraïne in de Saudische hoofdstad Riyad. Europa is niet uitgenodigd voor deze gesprekken.

De Franse president Emmanuel Macron heeft na het informele spoedoverleg met Europese regeringsleiders op maandag wel gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Macron zegt te streven naar een "duurzame vrede in Oekraïne". Ook herhaalde hij dat Europa zijn defensie moet versterken.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 949,06 punten. De MidKap bleef vrijwel vlak op 863,75 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. In Sydney zakte de beurs 0,7 procent, na het besluit van de Australische centrale bank om de rente voor het eerst in ruim vier jaar te verlagen.