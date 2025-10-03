Charleroi Airport schrapt alle vluchten op 14 oktober om staking

CHARLEROI (ANP/BELGA) - Alle vluchten op Charleroi Airport op dinsdag 14 oktober zijn geschrapt, meldt de luchthaven. Op die dag is in België een landelijke staking, waardoor er te weinig personeel aanwezig zal zijn.

Gedupeerde passagiers worden volgens de luchthaven door hun luchtvaartmaatschappij omgeboekt of krijgen hun geld terug. Vanwege de werkonderbreking door vakbonden en "het gebrek aan aanwezig personeel om de operaties in alle veiligheid te verzekeren" zijn alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthaven die dag geannuleerd.

Charleroi Airport ligt ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Brussel. Doorgaans vliegen ook veel Nederlanders van en naar het vliegveld, dat door meerdere prijsvechters wordt gebruikt.

Belgische vakbonden voeren op 14 oktober actie uit onvrede over het regeringsbeleid. Dinsdag annuleerde Brussels Airport alle vertrekkende vluchten vanwege de staking. Sommige aankomende vluchten worden mogelijk ook geschrapt.