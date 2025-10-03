Wake in Manchester voor slachtoffers terroristische aanslag

MANCHESTER (ANP) - In Manchester is een wake gehouden voor de slachtoffers van de dodelijke terroristische aanval op een synagoge in de Britse stad donderdag. Daarbij vielen twee doden en raakten drie anderen zwaargewond. De dader werd neergeschoten en overleed ter plaatse.

Onder anderen vicepremier David Lammy sprak tijdens de bijeenkomst, maar moest meermaals zijn toespraak staken vanwege boegeroep. "Ik deel in jullie rouw, in jullie solidariteit en in jullie verzet", zei Lammy, die eraan toevoegde dat de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk "sterk, veerkrachtig en niet te intimideren" is.

Burgemeester Andy Burnham noemde "een aanval op één een aanval op allen". Volgens Burnham is dat het "fundament" waarop zijn stad gebouwd is, "door jullie, door ons, door iedereen hier". De bisschop van Manchester, David Walker, voegde aan die boodschap toe dat "alleen liefde haat de baas kan".