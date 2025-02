ChatGPT-maker 'niet van plan' concurrent DeepSeek aan te klagen

TOKIO (ANP/AFP) - OpenAI-baas Sam Altman zegt niet van plan te zijn het bedrijf achter de populaire Chinese chatbot DeepSeek aan te klagen. "DeepSeek is zeker een indrukwekkend model, maar we geloven dat wij de grenzen zullen blijven verleggen en geweldige producten zullen blijven leveren, dus we zijn blij met nog een concurrent", zegt Altman tegen journalisten in Tokio.

Vorige week beweerde de maker van ChatGPT nog dat Chinese bedrijven proberen het geavanceerde AI-model van Amerikaanse makelij na te maken. "Maar hebben op dit moment geen plannen om DeepSeek aan te klagen. We gaan gewoon door met het bouwen van geweldige producten en het vooroplopen in de wereld met onze modellen. Ik denk dat dat prima zal verlopen", zegt Altman nu.

Na de succesvolle presentatie van DeepSeek afgelopen maand kwamen al snel de vermoedens dat de Chinese onderneming modellen van bestaande populaire tools nabouwt. OpenAI heeft gezegd dat concurrenten met zogeheten 'distillatie' technologie kopiëren. Dat houdt in dat kleinere modellen kijken naar het gedrag van meer geavanceerde modellen, waardoor zij met minder kosten vergelijkbare resultaten behalen.