Nederland tegen EU-leningen voor meer defensie-uitgaven

BRUSSEL (ANP) - De Luxemburgse premier Luc Frieden gaat namens Nederland op de EU-top benadrukken dat het geen nieuwe Europese leningen wil aangaan om de defensiebehoeften te financieren. Dat zei Frieden maandag bij aankomst bij de top. Frieden spreekt daar ook namens Nederland, omdat premier Dick Schoof nog steeds ziek is.

Financiering van meer EU-defensie-uitgaven is op de bijeenkomst van regeringsleiders een belangrijk en tegelijkertijd politiek gevoelig punt. EU-landen denken daar verschillend over. Luxemburg zit op de lijn van Nederland, zei de Luxemburgse premier. "Over de financiering deel ik het standpunt van premier Schoof."

"Nederland is tegen Eurobonds", zei Frieden. Net zoals Nederland vindt Luxemburg "en veel andere landen" dat elke lidstaat moet beginnen om 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden. Daarna moet worden gekeken naar particuliere investeerders om defensie-uitgaven te financieren. Vooral landen die de 2 procent nu niet halen, zijn voorstander van het aangaan van Europese leningen, oftewel Eurobonds.