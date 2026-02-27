ECONOMIE
ChatGPT-maker OpenAI haalt 110 miljard op bij financieringsronde

Economie
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 15:59
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI heeft 110 miljard dollar (93 miljard euro) opgehaald bij een nieuwe financieringsronde. Het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT wordt nu gewaardeerd op 840 miljard dollar. OpenAI kan het geld goed gebruiken om te investeren in meer chips en datacenters.
Amazon was de grootste investeerder in deze nieuwe ronde en steekt 50 miljard dollar in OpenAI. De Japanse techinvesteerder SoftBank Group en de Amerikaanse ontwikkelaar van AI-chips Nvidia investeerden beide 30 miljard dollar. In het najaar van vorig jaar werd OpenAI nog gewaardeerd op 500 miljard dollar.
In september sloten Nvidia en OpenAI nog een megadeal, waarbij Nvidia tot 100 miljard dollar zou investeren. De Financial Times meldde eerder al dat die deal van de baan was. De deal werd afgezwakt tot de huidige vorm.
Concurrent Anthropic haalde bij een investeringsronde eerder deze maand 30 miljard dollar op. Het bedrijf achter chatbot Claude werd gewaardeerd op 380 miljard dollar.
