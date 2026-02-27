Netflix flink hoger op Wall Street na afzien bod op Warner

NEW YORK (ANP) - Netflix behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers waren opgelucht dat de streamingdienst afziet van een verhoogd overnamebod op Warner Bros. Discovery. Het bestuur van Warner stelde dat het nieuwste overnamebod van concurrent Paramount Skydance "superieur" was aan het bestaande fusieakkoord met Netflix. De streamingdienst had het recht om het bod van Paramount te evenaren, maar besloot dat niet te doen. Het aandeel Netflix werd daarop 8,9 procent hoger gezet.

Volgens de topmannen Ted Sarandos en Greg Peters van Netflix was de deal financieel niet langer aantrekkelijk genoeg. De weg is daarmee vrijgekomen voor een overname van Warner door Paramount Skydance. Het aandeel Warner daalde 1,9 procent en Paramount steeg 5,1 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef negatief na de koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,5 procent lager op 48.776 punten en de brede S&P 500-index daalde 1 procent tot 6839 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 22.603 punten.

Nvidia

De Nasdaq zakte donderdag ruim 1 procent, mede door een koersverlies van 5,5 procent van Nvidia. De belangrijke verkoper van AI-chips presteerde vorig kwartaal beter dan verwacht, maar kon de zorgen bij beleggers over de forse investeringen in AI en de hoge koerswaarderingen in de techsector niet wegnemen. Nvidia daalde vrijdag 2,3 procent.

Vooral de softwarebedrijven stonden deze maand onder druk door de vrees dat de snel opkomende AI-producten de activiteiten van deze bedrijven zullen ontwrichten. De Nasdaq koerst daardoor af op een maandverlies van meer dan 2,5 procent. Dat is het grootste verlies sinds maart 2025.

Computerfabrikant Dell

Block werd 16 procent meer waard na publicatie van de resultaten. Het mobiele-betalingsplatform gaat meer dan 4000 banen schrappen, bijna de helft van het personeelsbestand, als onderdeel van een reorganisatie om kunstmatige intelligentie (AI) in het gehele bedrijf te integreren.

Dell, dat ook met cijfers kwam, steeg 16,4 procent. De computerfabrikant verwacht dat de omzet van zijn belangrijke AI-serveractiviteiten zal verdubbelen en beloofde meer geld aan aandeelhouders terug te geven.

Duolingo zag 18,8 procent aan beurswaarde verdampen, na een tegenvallende groei van het aantal gebruikers van de app voor het leren van talen. Datacenterbedrijf CoreWeave kelderde 15,3 procent na tegenvallende vooruitzichten en cyberbeveiligingsbedrijf Zscaler zakte 14,2 procent door teleurstellende resultaten.