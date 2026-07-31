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FT: chipmaker NXP praat met Ambarella over miljardenovername

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 19:26
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EINDHOVEN (ANP/BLOOMBERG) - De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors voert gesprekken over een overname van Ambarella, een ontwerper van gespecialiseerde AI-chips die worden gebruikt in cameratechnologie voor zelfrijdende auto's. Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden. Volgens de Britse zakenkrant zijn de gesprekken over een mogelijke miljardendeal in volle gang, maar wil NXP geen commentaar geven.
Ambarella uit San Francisco, dat op Wall Street vrijdag rond de 3 miljard dollar waard was, specialiseert zich in het ontwerpen van chips voor zogeheten 'edge AI'. Hierbij draaien modellen rechtstreeks op apparaten in plaats van via de cloud.
NXP maakt onder meer chips voor de auto-industrie en zou de kennis en kunde van Ambarella goed kunnen gebruiken. Persbureau Bloomberg meldde vorig jaar al dat Ambarella de mogelijkheden voor een verkoop onderzocht.
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