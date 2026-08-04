ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chef Rabobank positief over actie kabinet op stikstofdossier

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 10:37
anp040826093 1
UTRECHT (ANP) - Rabobank-topman Stefaan Decraene is blij dat de overheid met het in juni aangekondigde pakket aan stikstofmaatregelen eindelijk "contouren" heeft geschetst van een oplossing om Nederland uit de stikstofcrisis te halen. Volgens de baas van de huisbank van veel agrariërs zal een aantal boeren wel geraakt worden. Maar "het slechte zou zijn: niks doen. Er wordt actie ondernomen, daar zijn we blij mee".
"Landbouwers zijn ondernemers en hebben duidelijkheid nodig om beslissingen te kunnen nemen", licht de Belg toe. "Er zijn heel wat boeren die willen investeren." Daarbij is de urgentie groot. "Het vergunningsbeleid zit compleet vast."
Decraene vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt. Ook is hij positief over de gebiedsgerichte aanpak. "Dit is een basis om verder over te gaan praten."
Alles hangt nu af van de uitwerking, aldus Decraene. "Het moet juridisch implementeerbaar zijn. Het moet werkbaar zijn. En er moet uiteindelijk ook voor de boer een verdienmodel zijn."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

shutterstock_1334315390

Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

131198945_m

Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

shutterstock_1818500471

Jij met pensioen, je partner nog niet: dit gebeurt er financieel

collage-flexible-20260728 2

Pensioen vóór 67 in een EU-land? Onverzekerd betekent straks ook ongewenst.

186405501_m

Word je elke nacht om 3 uur wakker? Waarom dat heel normaal is

Loading