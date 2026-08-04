Chef Rabobank positief over actie kabinet op stikstofdossier

UTRECHT (ANP) - Rabobank-topman Stefaan Decraene is blij dat de overheid met het in juni aangekondigde pakket aan stikstofmaatregelen eindelijk "contouren" heeft geschetst van een oplossing om Nederland uit de stikstofcrisis te halen. Volgens de baas van de huisbank van veel agrariërs zal een aantal boeren wel geraakt worden. Maar "het slechte zou zijn: niks doen. Er wordt actie ondernomen, daar zijn we blij mee".

"Landbouwers zijn ondernemers en hebben duidelijkheid nodig om beslissingen te kunnen nemen", licht de Belg toe. "Er zijn heel wat boeren die willen investeren." Daarbij is de urgentie groot. "Het vergunningsbeleid zit compleet vast."

Decraene vindt het positief dat de regering meer dan 20 miljard euro vrijmaakt. Ook is hij positief over de gebiedsgerichte aanpak. "Dit is een basis om verder over te gaan praten."

Alles hangt nu af van de uitwerking, aldus Decraene. "Het moet juridisch implementeerbaar zijn. Het moet werkbaar zijn. En er moet uiteindelijk ook voor de boer een verdienmodel zijn."