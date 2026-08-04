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Tanken in België wordt fors goedkoper

Economie
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 10:35
bijgewerkt om dinsdag, 04 augustus 2026 om 10:57
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Tanken in België wordt woensdag een stuk goedkoper. De prijzen aan de pomp dalen meerdere centen, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. Ook in Nederland dalen de prijzen van benzine en diesel, al gaat dat minder hard.
De maximumprijs voor een liter Euro95 in België zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is tot boven de 70 cent opgelopen.
Het verschil in de dieselprijs tussen beide landen is minder groot. Voor een liter diesel betaalt een automobilist in België woensdag bijna 8 cent minder op 2,211 euro. Ook dat is goedkoper dan in Nederland, waar de adviesprijs dinsdag ruim 2 cent zakte tot 2,635 euro per liter. De adviesprijs wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.
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