Chemiebedrijf Avantium verlengt financiering, uitstel resultaten

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 21:47
AMSTERDAM (ANP) - Chemiebedrijf Avantium heeft een voorwaardelijk akkoord bereikt met de banken ABN AMRO, ASN, ING, Rabobank en staatsinvesteringsfonds Invest-NL om de huidige financieringsovereenkomst te verlengen en aan te passen. Het bedrijf, dat werkt aan het opstarten van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl, heeft de publicatie van zijn halfjaarresultaten woensdag uitgesteld tot in september.
Avantium heeft met zijn financiers onder meer afgesproken om lagere rentetarieven te betalen en de lening te verlengen tot 30 juni 2028. Eerder zou de financiering tot 31 maart 2026 lopen. De afspraken zijn gemaakt op voorwaarde dat de kapitaalverhoging die het beursgenoteerde bedrijf in september wil lanceren, succesvol is.
Het bedrijf wil naar eigen zeggen de weg naar winstgevendheid financieren. Avantium heeft een technologie ontwikkeld om met plantaardige suikers furaandicarbonzuur, kortweg FDCA, te maken. Dat is een belangrijke grondstof voor PEF, een duurzamer alternatief voor PET.
