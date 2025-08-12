Zelensky: ontmoeting met Trump is overwinning voor Poetin 

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat de Russische president Vladimir Poetin een "persoonlijke overwinning" heeft behaald door te worden uitgenodigd voor een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in de Verenigde Staten. De ontmoeting heeft volgens hem sancties tegen Rusland vertraagd.

Trump en Poetin spreken elkaar vrijdag in de stad Anchorage, in de noordelijke staat Alaska, voor een een-op-eengesprek over de oorlog in Oekraïne. De details moeten volgens het Witte Huis nog worden uitgewerkt. Zelensky stelt dat zijn Russische ambtgenoot met de ontmoeting "uit zijn isolement komt".

Zelensky heeft zorgen geuit dat Rusland harde eisen zal stellen en dat Trump een akkoord sluit waarbij Oekraïne grote stukken grondgebied zou moeten afstaan. Hij sluit uit dat Oekraïne zich zal terugtrekken uit de Donbas. Rusland wil dat Oekraïne onder meer dit oostelijke gebied, bestaande uit de regio's Donetsk en Loehansk, opgeeft.