ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: ontmoeting met Trump is overwinning voor Poetin 

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 21:18
anp120825157 1
KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat de Russische president Vladimir Poetin een "persoonlijke overwinning" heeft behaald door te worden uitgenodigd voor een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in de Verenigde Staten. De ontmoeting heeft volgens hem sancties tegen Rusland vertraagd.
Trump en Poetin spreken elkaar vrijdag in de stad Anchorage, in de noordelijke staat Alaska, voor een een-op-eengesprek over de oorlog in Oekraïne. De details moeten volgens het Witte Huis nog worden uitgewerkt. Zelensky stelt dat zijn Russische ambtgenoot met de ontmoeting "uit zijn isolement komt".
Zelensky heeft zorgen geuit dat Rusland harde eisen zal stellen en dat Trump een akkoord sluit waarbij Oekraïne grote stukken grondgebied zou moeten afstaan. Hij sluit uit dat Oekraïne zich zal terugtrekken uit de Donbas. Rusland wil dat Oekraïne onder meer dit oostelijke gebied, bestaande uit de regio's Donetsk en Loehansk, opgeeft.
Vorig artikel

Netanyahu: We zullen Palestijnen toestaan om Gaza te verlaten

Volgend artikel

Chemiebedrijf Avantium verlengt financiering, uitstel resultaten

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-11 200817

B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk

ANP-4927639

Amsterdams dispuut maakt het zelfs volgens het Corps te bont

ANP-324981760

Doorbraak tegen veroudering: supercellen geven apen hun jeugd terug

164994085_l

Gele tanden liggen (meestal) niet aan jou

ANP-530871226

Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

ANP-532089727

Dit is de makkelijkste manier om kalkaanslag in je badkamer te verwijderen