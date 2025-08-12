Wall Street sluit fors hoger na lager dan verwacht inflatiecijfer

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten gesloten. Beleggers reageerden op nieuwe inflatiecijfers van de Verenigde Staten over juli. Daaruit bleek onder meer dat de consumentenprijzen vorige maand met 2,7 procent zijn gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Daarmee was de inflatie in juli iets lager dan verwacht. Het inflatiecijfer, dat belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve, ondersteunde de speculaties dat de Amerikaanse centrale bank de rente verlaagt tijdens de eerstvolgende rentevergadering in september.

De brede S&P 500-index eindigde 1,1 procent hoger op 6445,76 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent naar 21.681,91 punten. Daarmee hebben deze beursindices nieuwe recordstanden bereikt. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger tot 44.458,61 punten.

Verlengde deadline met China

De inflatiegegevens stelden beleggers gerust die vreesden dat het tariefbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump de prijzen in de Amerikaanse economie zou kunnen opdrijven. Verder besloot Trump maandag de deadline voor importheffingen op Chinese producten met negentig dagen te verlengen tot 10 november.

Na publicatie van het inflatiecijfer haalde Trump dinsdag opnieuw uit naar Fed-voorzitter Jerome Powell en drong hij erop aan dat Powell de rente direct verlaagt. Daarbij meldde Trump ook dat hij overweegt "een grote rechtszaak" tegen Powell aan te spannen vanwege zijn vermeende tekortkomingen bij de renovatie van de Fed-gebouwen.

Trump ontmoet Intel-topman

Nvidia steeg 0,6 procent. Trump heeft berichten bevestigd dat de chipfabrikant Nvidia de Verenigde Staten 15 procent van zijn inkomsten uit de verkoop van bepaalde AI-chips aan China zou betalen. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD), dat een vergelijkbare afspraak heeft gemaakt, klom 1,6 procent.

Intel won 5,6 procent, nadat Trump zijn oordeel over topman Lip-Bu Tan bijstelde. Trump eiste vorige week het vertrek van de baas van het chipconcern vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Na een ontmoeting met Tan maandag prees Trump "het succes en de opkomst" van de topman.

Apple in de plus

Apple klom 1,1 procent. Elon Musk beschuldigt het techconcern ervan ChatGPT te bevoordelen in zijn ranglijst van apps in de App Store. Hij kondigde juridische stappen aan, omdat Apple hiermee Musks eigen AI-app Grok zou benadelen.