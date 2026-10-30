Chemiebedrijf Evonik verwerpt ook hoger overnamebod van BASF

ESSEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern Evonik Industries heeft een nieuw overnamebod van zijn grotere Duitse branchegenoot verworpen. BASF bood 11,2 miljard euro voor Evonik. Evonik zegt zich te willen richten op zijn strategie als zelfstandig bedrijf.

BASF kwam in september met een bod op Evonik van 22,15 euro per aandeel, dat werd afgewezen. Daarop verhoogde het grootste chemiebedrijf ter wereld het bod vervolgens tot 24 euro per aandeel, maar ook dat is nu verworpen. BASF zegt verrast te zijn dat Evonik niet in wil gaan op het "aantrekkelijke" bod waarbij ook uitgebreide toezeggingen zijn gedaan rond personeel en vestigingen. Evonik zou wel bereid zijn te luisteren naar de beweegredenen van BASF bij de overnamepoging.

De opgetelde omzet van beide bedrijven in 2025 was 74 miljard euro. Met een fusie zouden ze de concurrentie met Amerikaanse en Chinese rivalen beter aan kunnen gaan. Evonik is ook in Nederland actief. De beurskoers van het bedrijf staat nu op 20,88 euro.