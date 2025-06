OM niet in hoger beroep in zaak over lek onderzoek Arib

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak tegen een oud-voorlichter van toenmalig Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij zou hebben gelekt dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een onderzoek zou starten naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib, na anonieme meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Maar de rechter sprak haar vorige week vrij. Er was niet voldoende bewijs dat de voorlichter inderdaad het lek was. Ongeveer twintig andere personen zouden ook toegang hebben gehad tot de informatie.

Het OM legt zich daarbij neer. De Rijksrecherche heeft al uitgebreid onderzoek gedaan volgens het OM. Daarom is de verwachting van het OM dat vervolgonderzoek niet tot een andere uitspraak van de rechter zal leiden.