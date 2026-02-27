Chemieconcern BASF schrapt banen bij IT-afdeling

LUDWIGSHAFEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF gaat meer banen schrappen door de aanhoudende moeilijke omstandigheden op de markt voor chemicaliën. Om meer kosten te besparen, wil de grootste chemieproducent van Europa het personeelsbestand van zijn interne IT-afdeling "aanzienlijk" terugdringen. Bij die afdeling werken ongeveer 8500 mensen.

BASF heeft te lijden onder een recessie in de Europese chemische industrie, die kampt met overcapaciteit. Daarnaast kampt BASF, net als andere Duitse industriebedrijven, met hoge energiekosten. Om de winstgevendheid te beschermen, heeft het bedrijf al verschillende faciliteiten bij zijn hoofdvestiging in het Duitse Ludwigshafen gesloten en veel banen geschrapt.

Vakbonden organiseren vrijdag protesten in Berlijn tegen de geplande bezuinigingen bij de interne IT-afdeling van BASF, die samenvallen met de oprichting van een nieuwe vestiging in India.