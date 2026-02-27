Duitsers drinken minder wijn door economische zorgen

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsers hebben het afgelopen jaar een stuk minder wijn gedronken. De consumptie daalde met 7 procent, meldt het Deutsche Weininstitut (DWI) op basis van cijfers van marktonderzoeker Nielsen. Dat komt volgens de branchevereniging doordat consumenten door de haperende economie zuiniger aan deden.

De bierverkoop bereikte vorig jaar om dezelfde reden al een historisch dieptepunt. Het DWI meldt niet of de wijnverkoop ook op het laagste punt ooit is, maar geeft alleen cijfers over de daling ten opzichte van 2024.

Wel werd duidelijk dat binnen- en buitenlandse wijnen even hard werden geraakt door de daling. 43 procent van de consumptie betreft Duitse wijnen, gevolgd door Italiaanse met 17 procent van de verkoop. Het aantal huishoudens dat wijn kocht is stabiel gebleven; alleen kochten zij minder.

Duitse wijnbouwers klaagden eind vorig jaar al over hun grootste crisis in decennia. Ze kunnen de stijging van hun kosten niet doorberekenen aan de klant, waardoor een daling van het wijnbouwareaal wordt verwacht.