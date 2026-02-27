Burgemeester Utrecht kritisch over beveiliging universiteit

UTRECHT (ANP) - Burgemeester Sharon Dijksma vindt dat de Universiteit Utrecht meer had moeten doen om de gebouwen te beveiligen tegen bezettingsacties. Haar woordvoerder bevestigt dat na een bericht van RTV Utrecht vrijdag. In de afgelopen jaren hebben pro-Palestijnse activisten meerdere universiteitsgebouwen in het centrum van de stad bezet gehouden.

De burgemeester zegt tegen de regionale zender dat sommige gebouwen van binnenuit geopend zijn om de demonstranten binnen te laten. Dat is gedaan door "studenten of anderen", aldus Dijksma. "Dan is het voor ons wel heel lastig om die vervolgens met stevige inzet er voortdurend weer uit te halen."

De Universiteit Utrecht zegt alles te doen "wat zij kan om vernielingen en bezettingen te voorkomen". De universiteit zegt meer dan tachtig panden te gebruiken, waar ongeveer 40.000 studenten en 8000 medewerkers komen. "Voor al deze mensen kunnen en willen wij niet alle deuren op slot zetten of bij elke deur beveiliging zetten."