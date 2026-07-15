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Chemieconcern BASF verhoogt winstverwachting door hogere prijzen

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 13:21
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LUDWIGSHAFEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF is positiever geworden over de winst dit jaar, mede dankzij prijsverhogingen. Dat meldde de grootste chemieproducent van Europa bij de publicatie van de voorlopige kwartaalresultaten.
BASF zag de omzet in het tweede kwartaal met 16 procent stijgen tot 17,2 miljard euro. "Hogere prijzen en verkoopvolumes hebben de activiteiten in het tweede kwartaal een impuls gegeven", verklaarde het concern.
BASF verhoogde de prijzen voor zijn chemische producten, waaronder basismaterialen voor kunststoffen en reinigingsmiddelen, met gemiddeld 11 procent. Sinds het begin van de Iranoorlog heeft BASF hogere prijzen gehanteerd. Ondanks de hogere prijzen nam het verkoopvolume toe met 7 procent.
De winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen steeg tot 2,4 miljard euro, van 1,6 miljard euro een jaar eerder. Voor het hele jaar rekent het bedrijf nu op een winst van minstens 6,9 miljard euro. Eerder werd uitgegaan van minstens 6,2 miljard euro.
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