Chemiemanager: herstel van toeleveringsketens duurt maanden

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 12:14
DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Toeleveringsketens in de chemie zullen maanden nodig hebben om te herstellen van de oorlog in het Midden-Oosten, ook als de Straat van Hormuz weer opengaat. Dat zegt een Duitse chemiemanager werkzaam bij het staatsoliebedrijf Adnoc uit de Verenigde Arabische Emiraten tegen de Duitse krant Handelsblatt. "Het herstel van toeleveringsketens gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar zal maanden duren", verwacht Rainer Seele.
"Strategische reserves in veel landen zullen ook eerst worden aangevuld. De achterstand is enorm", stelt Seele, die in het verleden topman was van het Duitse olie- en gasbedrijf Wintershall.
Door de blokkade van de Straat van Hormuz zijn de toeleveringsketens voor olie en gas flink verstoord. Voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie en vloeibaar gas door de zeestraat. De energieprijzen zijn als gevolg fors opgelopen.
