Frustratie in Kamer om duur en vertraagd spoorsysteem ERTMS

DEN HAAG (ANP) - In een Tweede Kamerdebat klinken woensdag frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kost mogelijk 15 miljard euro en het kan tot 2060 à 2070 duren om het helemaal in te voeren, stond in een recent rapport. Kamerleden vinden dat te duur en te traag, al hebben ze weinig concrete voorstellen om er iets aan te doen.

Dat het Europese spoorsysteem nodig is, betwist niemand in het debat. Het oude spoorbeveiligingssysteem ATB moet worden vervangen, en ERTMS biedt kansen om meer treinen te laten rijden die makkelijker Europese grenzen overgaan.

"Zeer alarmerend", zei Kamerlid Hidde Heutink over de recente inschattingen. Hij is van de Groep Markuszower, maar houdt namens alle partijen in de Kamer het project in de gaten. "Hoe groot is de kans dat we elke drie à vier jaar moeten constateren dat de invoering van ERTMS veel duurder wordt en veel langer gaat duren?"