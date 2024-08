Chevron ontwijkt lokale belastingplannen met forse schikking

RICHMOND (ANP/RTR) - Olieconcern Chevron gaat de Amerikaanse stad Richmond, waar een raffinaderij van Chevron gevestigd is, 550 miljoen dollar betalen. Het stadsbestuur haalt daarop nieuwe belastingplannen van tafel. Die waren bedoeld om het oliebedrijf een eerlijker bijdrage aan de gemeenschap te laten leveren.

Chevron produceert dagelijks ongeveer 250.000 vaten ruwe olie in Richmond. De raffinaderij in de Amerikaanse staat Californië bestaat al meer dan een eeuw. De gemeenteraad heeft de schikking goedgekeurd. Chevron zal het bedrag in jaarlijkse termijnen betalen in de periode van 1 juli 2025 tot 1 juli 2035.