Weduwe hekelt 'ongeloofwaardig' onderzoek naar dood Navalny

MOSKOU (ANP) - De Russische autoriteiten hebben vastgesteld dat oppositieleider Aleksej Navalny door een combinatie van medische aandoeningen is overleden. Dat meldt zijn weduwe Joelia Navalnaja, die de conclusie belachelijk noemt. Ze stelt dat haar echtgenoot is vermoord en dat in Rusland geen onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden zolang president Vladimir Poetin aan de macht is.

De 47-jarige Navalny overleed in februari onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie. Navalnaja meldt in een videoboodschap dat zijn dood nog steeds vragen oproept. Ze zou onlangs een officieel onderzoeksrapport hebben ontvangen over de dood van haar man, een uitgesproken criticus van Poetin. Die werd volgens de autoriteiten plots onwel en zou later op een medische afdeling zijn overleden.

De weduwe noemt dat ongeloofwaardig en zegt dat de overheid probeert te verbergen wat echt heeft plaatsgevonden. Ze noemt het opvallend dat geen camerabeelden uit de gevangenis zijn vrijgegeven om de officiële lezing te ondersteunen. Ook geeft ze aan dat bezittingen van haar echtgenoot, zoals boeken en kleding, niet worden teruggegeven. De weduwe spreekt het vermoeden uit dat de autoriteiten willen voorkomen dat die nader worden onderzocht.