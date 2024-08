Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen wint tweede duel op EK

DEN HAAG (ANP) - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK gewonnen. Het Nederlandse duo, dat op het EK voor het laatst samenspeelt, won in Den Haag in drie sets van de Zwitsers Quentin Métral en Yves Haussener: 16-21 24-22 15-7.

Het koppel had de eerste wedstrijd in de groepsfase op het EK verloren van het Tsjechische duo Jakub Sepka/Jiri Sedlak in drie sets. Brouwer en Meeuwsen spelen later donderdag hun derde groepswedstrijd tegen de Polen Bartosz Losiak en Michal Bryl.