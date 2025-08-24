China: Amerikaans protectionisme schaadt landbouwsamenwerking

BEIJING (ANP/RTR) - Het Amerikaanse protectionisme ondermijnt de landbouwsamenwerking van de Verenigde Staten met China. Dat stelt de Chinese ambassadeur in Washington, die waarschuwt dat boeren niet de prijs zouden moeten betalen voor de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.

"Het spreekt voor zich dat het protectionisme toeneemt, wat een schaduw werpt over de landbouwsamenwerking tussen China en de VS", zei Xie Feng in een toespraak.

Landbouw is uitgegroeid tot een belangrijk twistpunt tussen de twee landen. China heeft in maart importheffingen tot 15 procent ingesteld op miljarden aan Amerikaanse landbouw- en voedselproducten, als vergelding voor importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. De Amerikaanse landbouwexport naar China daalde in de eerste helft van het jaar met 53 procent ten opzichte van vorig jaar.

Amerikaanse en Chinese boeren zijn volgens Xie "hardwerkend en bescheiden". "Landbouw zou niet gegijzeld moeten worden door de politiek."