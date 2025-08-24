ECONOMIE
Al vroeg druk op laatste dag van SAIL in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 10:21

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn zondagochtend al veel bezoekers aanwezig voor de laatste dag van SAIL. De organisatie verwacht dat de drukte gedurende de dag aanhoudt.
Een woordvoerder van de organisatie ziet even na 09.30 uur al grote aantallen mensen vanaf het Centraal Station richting de kade lopen. Vanwege het "lekkere, zondagse weer" verwacht hij dat deze toestroom nog even aanhoudt.
De hele ochtend kunnen mensen een laatste bezoek brengen aan de schepen. Ook staan er verschillende optredens en andere activiteiten op het programma. Om 12.00 uur sluiten de tallships in voorbereiding op de SAIL-Out Parade. Enkele schepen blijven nog wat langer open voor het publiek.
Om 14.00 uur begint de SAIL-Out Parade, wanneer de vloot na vijf dagen de haven uitvaart. In een stoet varen de schepen richting de Zeesluis bij IJmuiden en vervolgens terug naar hun thuishaven. Het laatste schip verlaat naar verwachting rond 19.00 uur de sluis.
