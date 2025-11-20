China: bedrijfsconflicten als Nexperia moeten intern opgelost

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Bedrijfsconflicten zoals het geschil bij de Chinees-Nederlandse chipproducent Nexperia moeten intern opgelost worden door middel van dialoog en overleg. Dat zei de Chinese handelsminister Wang Wentao in een videogesprek met zijn Britse collega Peter Kyle. Wang zegt dat China bij de Nederlandse regering aandringt om bedrijven aan te moedigen deze koers te volgen.

Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) had de Nederlandse tak van Nexperia in Nijmegen een tijd lang onder curatele geplaatst. Woensdag werd die noodingreep van Karremans opgeschort als "blijk van goede wil". Dat noemde Beijing een "eerste goede stap". Het land had zelf een exportverbod op Nexperia-chips uit China opgelegd, wat tot grote problemen in de auto-industrie leidde.

Kyle verklaarde dat het Verenigd Koninkrijk bereid is het gesprek aan te gaan met Nederland om stabiliteit in wereldwijde chiptoeleveringsketens te promoten.

Europese bestuurders van Nexperia in Nijmegen waren ook naar de ondernemingskamer in Amsterdam gestapt. Rechters van de ondernemingskamer zetten vervolgens de Chinese topman van het bedrijf op afstand. Wang noemt die beslissing onjuist.