Uitgesteld banenrapport VS toont sterke banengroei in september

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - In de Verenigde Staten zijn er in september 119.000 banen bijgekomen, meldt het Amerikaanse statistiekbureau van het ministerie van Arbeid in het uitgestelde banenrapport. Dat is fors meer dan de 51.000 banen die kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht.

Het banenrapport over september zou eigenlijk begin oktober verschijnen, maar werd door de sluiting van de Amerikaanse overheid uitgesteld. Aan die shutdown, de langste ooit, kwam vorige week een einde.

Het banencijfer over september volgt op een banenkrimp van 4000 banen in augustus. Eerder was voor die maand een groei van 22.000 banen gemeld, maar dat cijfer is herzien.

Lager dan verwacht

In augustus was er al opschudding over het banenrapport, toen bleek dat de banengroei in de VS in juli veel lager was dan verwacht. Ook de cijfers over mei en juni werden toen fors naar beneden bijgesteld.

President Donald Trump beschuldigde het hoofd van het statistiekbureau van het ministerie van Arbeid, Erika McEntarfer, er vervolgens van de cijfers te hebben gemanipuleerd om politieke redenen en ontsloeg haar. McEntarfer werd in 2023 door toenmalig president Joe Biden voorgedragen als hoofd van het bureau. De Senaat bevestigde haar benoeming in 2024.

Te partijdige kandidaat statistiekbureau

Trump wees daarna EJ Antoni aan als de nieuwe baas van het statistiekbureau. Het Witte Huis trok zijn benoeming echter in september in na kritiek van politici en economen. Antoni zou volgens hen niet gekwalificeerd zijn en te partijdig voor die positie, waardoor de geloofwaardigheid van de cijfers van het bureau zou worden aangetast. Trump heeft tot nu toe nog geen nieuwe kandidaat aangewezen.

Het rapport over september is het laatste banencijfer voor de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve, die op 9 december begint. Woensdag werd bekend dat het statistiekbureau geen apart banenrapport over de maand oktober zal publiceren. Die cijfers zullen in het rapport over november staan, dat is uitgesteld tot 16 december.

Het is voor het eerst dat het bureau afziet van de publicatie van een maandelijks banenrapport. Eerdere overheidssluitingen zorgden wel voor uitstel van belangrijke rapporten, maar dwongen het statistiekbureau van het ministerie van Arbeid er nooit toe een belangrijke publicatie volledig over te slaan.