China bereikt doel duurzame energie zes jaar eerder dan gepland

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft zijn doel voor duurzame energie zes jaar eerder bereikt dan gepland. Het land voegde in juli 25 gigawatt aan windturbines en zonnepanelen toe, waarmee de totale capaciteit uitkomt op 1206 gigawatt, meldde de National Energy Administration (NEA), die verantwoordelijk is voor het energiebeleid in China. De Chinese president Xi Jinping stelde in december 2020 het doel om tegen 2030 minstens 1200 gigawatt op te wekken uit duurzame energiebronnen.

China geeft tot nu toe meer dan de rest van de wereld uit aan duurzame energie en heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk records gebroken met de installatie van windturbines en zonnepanelen. Toch hebben zonne- en windenergie dit jaar tot nu toe slechts 14 procent van de elektriciteit in China opgewekt. China is voor het grootste deel van zijn energievoorziening afhankelijk van kolencentrales en is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld.