Haak volgt Kordi op als bondscoach Nederlandse baansprinters

ARNHEM (ANP) - Hugo Haak volgt Mehdi Kordi op als bondscoach van de Nederlandse baansprinters, meldt wielerbond KNWU. De 32-jarige voormalige baanwielrenner vervulde die functie ook al van 2018 tot 2022 en vorig jaar keerde hij terug als assistent-coach. Kordi maakte begin juni bekend na vijf jaar te vertrekken bij de KNWU.

"Ik zie het als een voorrecht dat ik de afgelopen jaren op andere plekken in de sport nieuwe ervaringen heb mogen opdoen. Het heeft me verrijkt met nieuwe kennis, inzichten en frisse ideeën. Ik neem dit allemaal mee in mijn nieuwe rol en kijk er dan ook met veel nieuwe energie naar uit om met de groep aan de slag te gaan", aldus Haak. "De afgelopen jaren heeft Mehdi het programma echt verder gebracht en geleid naar opnieuw zeer succesvolle Olympische Spelen in Parijs. Ik ben er trots op om met deze topatleten en de zeer professionele staf te gaan bouwen aan verdere en nieuwe successen. We gaan hard aan de slag om ook nieuwe talenten op te leiden en klaar te stomen voor de toekomst."

Nederland won bij het sprinttoernooi op de Spelen in Parijs drie gouden en een zilveren medaille.

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen van de KNWU spreekt zijn vertrouwen uit in Haak. "Hugo heeft zichzelf ontwikkeld als coach en is klaar om het baanprogramma verder uit te bouwen, zowel voor de topsportgroep alsmede voor jong talent. Hij weet wat er nodig is om aan de absolute top te komen en te blijven. De focus zal daarbij eerst liggen op het WK in Kopenhagen in oktober, waarna we de verdere invulling voor de komende jaren gezamenlijk gaan vormgeven."