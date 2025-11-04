China beschuldigt Nederland van verstoring chipaanvoer Nexperia

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China geeft Nederland de schuld van de "onrust en chaos" in de wereldwijde halfgeleiderproductie en aanvoerketen van chips. Die is ontstaan doordat de Nederlandse overheid Nexperia in beslag heeft genomen, zegt het Chinese ministerie van Handel.

Het ministerie dringt er bij de Nederlandse regering op aan zich niet langer te bemoeien met interne aangelegenheden van bedrijven en een constructieve oplossing te vinden voor de situatie met betrekking tot Nexperia, een onderdeel van het Chinese Wingtech. Volgens het ministerie heeft de Nederlandse overheid geen "constructieve houding en acties" getoond, waardoor de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen van chips is geëscaleerd ondanks de "redelijke eisen" van China.

Nederland en China zijn in een politiek conflict verwikkeld rond Nexperia. Den Haag heeft het bedrijf onder curatele gesteld om te voorkomen dat technologie en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese deel naar China zouden weglekken.