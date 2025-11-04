ECONOMIE
Philips voert winst op ondanks hogere importheffingen

Economie
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 7:27
AMSTERDAM (ANP) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft zijn omzet en winst opgevoerd, ondanks de impact van de hogere importheffingen die de Verenigde Staten dit jaar hebben ingevoerd. Het sterkst groeide het onderdeel dat producten maakt voor de persoonlijke verzorging, zoals scheerapparaten.
De omzet kwam uit op 4,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor de effecten van onder meer wisselkoersen en overnames was dat een stijging van 3 procent.
De nettowinst steeg tot 187 miljoen euro, tegenover 181 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De winstmarge, dus de hoeveelheid winst per euro omzet, steeg ondanks de hogere importheffingen ook. Dit kwam volgens Philips door kostenbesparingen en innovatie.
Het aantal nieuwe orders steeg met 8 procent. Volgens topman Roy Jakobs was dat te danken aan de sterke vraag in Noord-Amerika naar de producten van Philips, dat bijvoorbeeld ook diagnosesystemen zoals scanners en systemen voor zorg op afstand verkoopt.
