Nintendo: verkoop 19 miljoen Switch 2-consoles dit boekjaar

KYOTO (ANP/AFP) - Nintendo verwacht in het lopende boekjaar veel meer van zijn nieuwe gameconsole Switch 2 te verkopen dan eerder gedacht. Volgens het Japanse gamebedrijf worden er in het boekjaar tot eind maart nu naar verwachting 19 miljoen Switch 2-computers verkocht. Eerder werd uitgegaan van 15 miljoen stuks.

De nieuwe Switch 2 is sinds juni op de markt. Vorige maand werd door bronnen aan persbureau Bloomberg nog gemeld dat Nintendo aan assemblagepartners had gevraagd om de productie van de Switch 2 te verhogen door de grote vraag. Volgens Bloomberg moeten leveranciers van Nintendo nu minstens 25 miljoen exemplaren leveren tot eind maart.

Nintendo verhoogde ook zijn winstprognose voor dit lopende boekjaar. De nettowinst wordt nu geraamd op 350 miljard yen, omgerekend 2 miljard euro. Eerder werd een nettowinst van 300 miljard yen voorzien.