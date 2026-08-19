Je hersenen veranderen op deze vier leeftijden ingrijpend. En één moment springt eruit

Dacht je dat je brein ergens rond je 25ste ‘af’ was en daarna vooral langzaam achteruitging? Zo eenvoudig is het niet. Een grote studie laat zien dat de structuur van je hersenen gedurende je hele leven verandert. En daarbij blijken vier leeftijden opvallende kantelpunten: 9, 32, 66 en 83 jaar.

Onderzoekers analyseerden hersenscans van 4.216 mensen tussen de 0 en 90 jaar. Ze brachten in kaart hoe verschillende hersengebieden fysiek met elkaar verbonden zijn en hoe efficiënt informatie door dat netwerk gaat.

Rond je 32ste gebeurt het meest

Vanaf je geboorte tot ongeveer 9 jaar worden hersengebieden steeds sterker georganiseerd in gespecialiseerde lokale netwerken. Rond die leeftijd volgt het eerste omslagpunt, ongeveer in de periode waarin ook de puberteit begint en het brein ongebruikte verbindingen opruimt.

Daarna volgt een lange ontwikkelingsfase van 9 tot 32 jaar. Het brein raakt juist steeds beter geïntegreerd: verschillende gebieden kunnen efficiënter met elkaar communiceren.

En dan komt 32. Volgens de onderzoekers is dit het grootste structurele kantelpunt van het hele leven. Rond deze leeftijd bereikt de hoeveelheid witte stof, de ‘bekabeling’ waarmee hersengebieden met elkaar communiceren, een hoogtepunt.

Tussen 32 en 66 jaar wordt het vervolgens een stuk rustiger. De veranderingen gaan langzamer en het hersennetwerk blijft relatief stabiel.

Op je 66ste begint weer een nieuwe fase

Rond 66 jaar verandert het patroon opnieuw. Het brein wordt meer opgedeeld in afzonderlijke groepen van sterk verbonden gebieden. Volgens de onderzoekers past dat bij de bekende leeftijdsgerelateerde achteruitgang van de witte stof.

Het vierde kantelpunt ligt rond 83 jaar. Daarna lijken specifieke hersengebieden die als belangrijke knooppunten functioneren een steeds grotere rol te spelen. Over deze oudste groep zijn de conclusies overigens minder stevig: er deden slechts 93 mensen boven de 83 mee.

Belangrijk is ook dat onderzoekers verschillende mensen van verschillende leeftijden met elkaar vergeleken. Ze volgden dus niet dezelfde personen negentig jaar lang. De leeftijden zijn daarom geen harde biologische deadlines.

Maar het idee dat je brein na je jeugd uitontwikkeld is, kan wel de prullenbak in. Zelfs diep in de volwassenheid blijft de architectuur ervan veranderen en rond je 32ste blijkt er veel meer te gebeuren dan je aan de buitenkant merkt.