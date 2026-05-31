China dreigt met tegenmaatregelen bij nieuwe EU-handelsstappen

Economie
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 9:47
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft dit weekend gewaarschuwd dat het "resoluut" zal terugslaan als de Europese Unie met nieuwe beperkende handelsmaatregelen komt. De uitspraak is een reactie op een conclusie van de Europese Commissie op vrijdag dat de huidige handelsrelatie met China niet houdbaar is.
"Mocht de EU volharden in het eenzijdig invoeren van nieuwe handelsinstrumenten en het opleggen van discriminerende beperkingen, dan zal China vastberaden tegenmaatregelen nemen en effectieve maatregelen treffen om haar eigen belangen te beschermen", staat in een verklaring die door het Chinese ministerie van Handel naar buiten is gebracht.
De EU vindt dat China oneerlijke concurrentie bedrijft door eigen bedrijven voor te trekken en kritieke grondstoffen die het heeft maar mondjesmaat te verhandelen met strategische partners zoals Europa. In Brussel wordt nu ook gesproken over strenger handelsbeleid richting China, waaronder een mogelijke maatregel om China's toegang tot de EU-markt voor chemicaliën, metalen en schone energietechnologie te beperken.
