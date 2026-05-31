Burgemeester Parijse centrumwijk wil verbod feestjes bekerwinst

PARIJS (ANP) - De burgemeester van het achtste arrondissement in Parijs roept op tot een verbod op bijeenkomsten op de Champs-Élysées rond de viering van de bekerwinst van Paris Saint-Germain. Dat melden Franse media als Le Monde.

De Parijse club won zaterdag in Boedapest de Champions League-finale van Arsenal, waarna onder meer in thuisstad Parijs flinke feesten en rellen uitbraken. Duizenden mensen gingen de straat op, enkele honderden werden gearresteerd vanwege onlusten met de politie en zaken als vernieling. Volgens de burgemeester leek het op een "stedelijke guerrillaoorlog".

"De staat moet erkennen dat ze niet in staat is deze mensenstromen te beheersen, en deze bijeenkomsten verbieden voordat er dodelijke slachtoffers vallen in onze straten", aldus de burgemeester van de centrumwijk. In het achtste arrondissement liggen onder meer de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées. Uit voorzorg werden winkels in de winkelstraat zaterdagavond gesloten. Desondanks werd er brand gesticht bij een kiosk.