ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Met deze tips zien je pannen er weer als nieuw uit en bespaar je flink wat geld

tips
door Désirée du Roy
vrijdag, 16 januari 2026 om 10:11
ANP-462036617
Hoe is het toch mogelijk dat je fonkelnieuwe pannenset al na een paar maanden eruit ziet alsof hij jarenlang een weeshuis draaiende heeft gehouden. De onderkant wordt als je niet uitkijkt zwartgeblakerd en vettig. En dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook slecht nieuws voor je inductieplaat en je energierekening. Maar vreest niet! De oplossing ligt vaak gewoon in je keukenkastje.
Aangekoekt vet en etensresten aan de buitenkant van je pan doen meer schade dan je denkt. Ze vormen een isolerende laag, waardoor warmte minder goed wordt geleid. Het gevolg is dat je kookplaat moet harder werken, wat leidt tot onnodig energieverbruik. Bovendien kunnen die harde resten ook krassen veroorzaken op je glazen kookplaat of werkblad.
Baking soda
De absolute ster onder de natuurlijke schoonmaakmiddelen is baking soda, ook wel zuiveringszout. Heb je pannen met een zwarte onderkant? Maak een dik papje van soda en een beetje water, smeer de bodem in en laat het minstens 30 minuten intrekken. De soda vreet zich door het vet heen zonder het metaal aan te tasten. Daarna is een zachte spons voldoende om het vuil moeiteloos te verwijderen.
Ketchup-methode
Voor koperen pannen die hun glans verloren hebben, hoef je geen duur poetsmiddel te kopen. Ketchup doet wonderen. Breng een dunne laag aan, laat het tien minuten intrekken en spoel af met lauw water. Het zuur uit tomaten en azijn pakt de oxidatie aan, waardoor je pan weer blinkt alsof hij net uit de winkel komt.
Niet elke pan is hetzelfde
Let op: niet elk materiaal kan tegen dezelfde behandeling. RVS-pannen knappen op van citroensap met zout, terwijl gietijzer juist geen zeep of soda verdraagt. Alleen heet water en een stevige borstel, anders tast je de beschermlaag aan. Aluminium pannen kun je beter uit de vaatwasser houden; het zout zorgt voor een doffe waas die lastig te herstellen is.
Voorkomen is beter dan boenen
De beste tips draaien om preventie. Check vóór elk gebruik de onderkant van je pan. Een klein restje vet brandt direct in zodra de pan heet wordt. Door pannen na het afwassen kort te controleren en agressieve schuursponsjes te vermijden, blijven ze jarenlang schoon, zuinig en zo goed als nieuw.
Bron: Panorama

Lees ook

Ketchup: goed voor aangebrande pannen en vuile bumpersKetchup: goed voor aangebrande pannen en vuile bumpers
De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmakenDe omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken
Smerige oven? Goed schoonmaken is veel belangrijker dan je denktSmerige oven? Goed schoonmaken is veel belangrijker dan je denkt
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

ANP-365255135

Presentator Robert Jensen overleden aan hartstilstand, zijn broer Frank Dane reageert

Loading