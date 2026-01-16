Met deze tips zien je pannen er weer als nieuw uit en bespaar je flink wat geld

Hoe is het toch mogelijk dat je fonkelnieuwe pannenset al na een paar maanden eruit ziet alsof hij jarenlang een weeshuis draaiende heeft gehouden. De onderkant wordt als je niet uitkijkt zwartgeblakerd en vettig. En dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook slecht nieuws voor je inductieplaat en je energierekening. Maar vreest niet! De oplossing ligt vaak gewoon in je keukenkastje.

Aangekoekt vet en etensresten aan de buitenkant van je pan doen meer schade dan je denkt. Ze vormen een isolerende laag, waardoor warmte minder goed wordt geleid. Het gevolg is dat je kookplaat moet harder werken, wat leidt tot onnodig energieverbruik. Bovendien kunnen die harde resten ook krassen veroorzaken op je glazen kookplaat of werkblad.

Baking soda

De absolute ster onder de natuurlijke schoonmaakmiddelen is baking soda, ook wel zuiveringszout. Heb je pannen met een zwarte onderkant? Maak een dik papje van soda en een beetje water, smeer de bodem in en laat het minstens 30 minuten intrekken. De soda vreet zich door het vet heen zonder het metaal aan te tasten. Daarna is een zachte spons voldoende om het vuil moeiteloos te verwijderen.

Ketchup-methode

Voor koperen pannen die hun glans verloren hebben, hoef je geen duur poetsmiddel te kopen. Ketchup doet wonderen. Breng een dunne laag aan, laat het tien minuten intrekken en spoel af met lauw water. Het zuur uit tomaten en azijn pakt de oxidatie aan, waardoor je pan weer blinkt alsof hij net uit de winkel komt.

Niet elke pan is hetzelfde

Let op: niet elk materiaal kan tegen dezelfde behandeling. RVS-pannen knappen op van citroensap met zout, terwijl gietijzer juist geen zeep of soda verdraagt. Alleen heet water en een stevige borstel, anders tast je de beschermlaag aan. Aluminium pannen kun je beter uit de vaatwasser houden; het zout zorgt voor een doffe waas die lastig te herstellen is.

Voorkomen is beter dan boenen

De beste tips draaien om preventie. Check vóór elk gebruik de onderkant van je pan. Een klein restje vet brandt direct in zodra de pan heet wordt. Door pannen na het afwassen kort te controleren en agressieve schuursponsjes te vermijden, blijven ze jarenlang schoon, zuinig en zo goed als nieuw.