China en VS verlagen onderlinge importheffingen fors

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China verlagen hun onderlinge importheffingen fors voor een periode van negentig dagen. Dat hebben de landen bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring die in Genève is vrijgegeven. Deze stap is bedoeld om de handelsspanningen te verminderen en de twee grootste economieën ter wereld nog drie maanden de tijd te geven hun geschillen op te lossen.

De Amerikaanse heffingen van 145 procent op de meeste Chinese importgoederen zullen worden verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen worden teruggebracht tot 10 procent.